Royaume-Uni : la démission du ministre de la Défense met Keir Starmer sous pression

Le secrétaire britannique à la Défense, John Healey, a présenté sa démission au Premier ministre Keir Starmer le jeudi 11 juin. Ce départ intervient après un désaccord sur le niveau des dépenses militaires et sur les moyens financiers que le gouvernement est prêt à consacrer à la modernisation des forces armées britanniques.

Dans une lettre adressée au chef du gouvernement, John Healey a expliqué ne plus être en mesure de poursuivre son action à la tête du ministère de la Défense. Le responsable travailliste a notamment reproché à Keir Starmer et au Trésor britannique de ne pas avoir accordé les ressources qu’il jugeait nécessaires pour mettre en œuvre ses réformes.

Selon les éléments rendus publics, le ministre sortant plaidait pour un engagement permettant de porter les dépenses de défense à 3 % du produit intérieur brut d’ici 2030 afin de répondre aux objectifs fixés dans le cadre des engagements du Royaume-Uni au sein de l’OTAN. Dans sa lettre, il a estimé que le gouvernement était « incapable » de soutenir cette ambition.

Désaccord sur le financement de la défense

La question du budget militaire faisait l’objet de discussions depuis plusieurs mois entre le ministère de la Défense et le Trésor. John Healey souhaitait accélérer les investissements destinés à renforcer les capacités de l’armée britannique alors que plusieurs pays européens augmentent leurs dépenses de sécurité dans un environnement international marqué par de fortes tensions géopolitiques.

D’après les informations rapportées par plusieurs médias britanniques, les projections budgétaires du gouvernement n’atteindraient pas l’objectif de 3 % du PIB réclamé par le ministre démissionnaire à l’horizon 2030. Ce différend aurait contribué à sa décision de quitter le gouvernement.

Une nouvelle difficulté pour le Premier ministre

Le départ de John Healey intervient alors que Keir Starmer fait déjà face à des critiques au sein du Parti travailliste. Les élections locales organisées en mai 2026 ont été marquées par des résultats décevants pour la formation au pouvoir.

À la suite de ce scrutin, une contestation interne s’est développée. Plusieurs médias britanniques ont rapporté que plus de 70 députés travaillistes avaient publiquement appelé au départ du Premier ministre, estimant que le gouvernement peinait à répondre aux attentes des électeurs.

La démission du ministre de la Défense ajoute ainsi une nouvelle difficulté politique pour l’exécutif britannique, alors que le gouvernement doit poursuivre ses arbitrages budgétaires et préciser sa stratégie de financement des dépenses militaires pour les prochaines années.

Attente d’une décision sur la succession

Le gouvernement britannique doit désormais désigner un nouveau responsable pour diriger le ministère de la Défense. Cette nomination sera particulièrement suivie alors que Londres poursuit ses discussions sur les priorités budgétaires et sur l’évolution de son effort de défense dans le cadre de ses engagements internationaux.