En visite en Côte d’Ivoire depuis le mardi dernier le ministre d’Etat Burkinabé chargé de la réconciliation nationale Zéphirin Diabré, a échangé hier jeudi 06 mai avec Blaise Compaoré. L’ancien président Burkinabé avait rejoint Abidjan après avoir été chassé du pouvoir par une insurrection populaire en 2014. Malgré le mandat d’arrêt délivré contre lui par la justice de son pays en mars 2016 et sa mise en accusation dans le dossier Thomas Sankara, Compaoré n’a jamais pu être inquiété puisqu’il a depuis obtenu la nationalité ivoirienne. Ce qui le rend non extradable.

Au cours de sa rencontre avec le ministre Zéphirin Diabré hier à Abidjan, il a été « question de réconciliation, et bien entendu des conditions (de son) retour au (Burkina Faso) ». Ce qui est « une promesse » de l’actuel président Burkinabé Roch Marc Christian Kaboré lors de sa « campagne électorale » l’année dernière. C’est du moins ce qu’affirme un cadre du parti de Compaoré, le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), sous couvert d’anonymat. Inutile de rappeler que les charges qui pèsent contre Blaise Compaoré dans son pays n’ont pas été abandonnées.

Il y a le «volet judiciaire qui est pendant, mais cela n’empêche pas de travailler à un retour digne de Compaoré »

Il est toujours accusé de « complicité d’assassinats » et « d’attentat à la sûreté de l’Etat » comme 13 autres personnes, dans l’affaire Thomas Sankara. L’ancien président Burkinabé doit donc être jugé par le tribunal militaire de Ouagadougou qui connaît désormais du dossier. Le cadre du Congrès pour la démocratie et le progrès, reconnaît qu’il y a bien évidemment le «volet judiciaire qui est pendant, mais cela n’empêche pas de travailler à un retour digne de Compaoré » pense ce dernier. De plus, cela pourrait constituer « un bel élan dans la marche vers la réconciliation nationale » a t-il poursuivi.

Zéphirin Diabré porteur d’un message de Kaboré

Mercredi dernier, Zephirin Diabré a été reçu en audience par le président ivoirien Alassane Ouattara. Le ministre burkinabé a transmis au chef de l’Etat de la Côte d’Ivoire, un message de son homologue Burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. La présidence ivoirienne n’a pas donné plus de détails sur ce message que portait M Diabré. Si le Burkina Faso accepte le retour de Blaise Compaoré, l’ancien président pourrait choisir d’aller répondre à la justice de son pays, volontairement et librement, selon des juristes.