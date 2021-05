Après l’apparition du nouveau coronavirus (covid-19) dans le monde, plusieurs laboratoires ou entreprises pharmaceutiques se sont lancés dans la course aux vaccins. Parmi ceux-ci, figure Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson et AstraZeneca. Cependant, certains se sont dangereusement fait remarquer lors des vaccinations à cause de leurs effets secondaires. C’est le cas du vaccin d’AstraZeneca qui a entraîné des cas de thromboses.

Le Danemark avait abandonné l’utilisation de ce vaccin

La situation avait amené certains pays à être méfiant à l’égard de ce vaccin. Pour préserver la santé de sa population et l’épargner de ces problèmes, le Danemark avait abandonné l’utilisation de ce vaccin. Cependant, la province canadienne d’Ontario semble se positionner dans cette ligne de conduite. En effet, elle a annoncé, ce mardi 11 mai 2021, la suspension de la vaccination avec le dit Vaccin. C’est lors d’une conférence de presse que David Williams, médecin hygiéniste en chef d’Ontario, a fait cette annonce. « À compter d’aujourd’hui, l’Ontario interrompra pour le moment la distribution et l’administration des premières doses du vaccin d’AstraZeneca » a-t-il déclaré.

David Williams a par ailleurs fait part du taux de cas de thromboses dans la population ayant reçu le vaccin dans la province. Il fait donc état de 0,9 cas de thrombose par 100 000 doses de vaccin d’AstraZeneca. « Cependant, au cours des derniers jours, il y a eu une augmentation des signalements de TTIV, avec un taux de 1,7 par 100 000 doses administrées » a-t-il ajouté.