Le conflit israélo-palestinien continue de faire la une de la presse internationale. Les violences avaient amené plusieurs pays à réagir afin d’obtenir la fin des heurts, qui ont fait des centaines de morts depuis plus d’une semaine. Même si ses propos semblaient le mettre en faveur de l’Etat hébreu au début du conflit, le président américain Joe Biden avait par la suite durci le ton envers Israël, demandant un cessez-le-feu immédiat.

Son administration « poursuivra ses efforts diplomatiques discrets »

Le chef de l’Etat américain s’est récemment exprimé sur la nécessité de mettre fin aux violences afin qu’Israël et la Palestine trouvent la paix. Hier jeudi 20 mai 2021, Joe Biden a déclaré : « Je suis convaincu que les Palestiniens et les Israéliens méritent, les uns comme les autres, de vivre en sécurité et de jouir d’un même niveau de liberté, de prospérité et de démocratie ». Il a par ailleurs ajouté que son administration « poursuivra ses efforts diplomatiques discrets, mais déterminés pour aller vers cet objectif ». Le successeur de Donald Trump a encore fait part de sa bonne volonté pour calmer les tensions.

Au cours de son intervention, il n’a pas manqué de remercier son homologue égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi pour son « rôle absolument crucial » en faveur d’un retour au calme entre la Palestine et Israël. Notons que les violences dans la bande de Gaza ont notamment fait plusieurs centaines de morts.