Le géant chinois de la livraison Meituan fait l’objet d’enquêtes de la part des autorités du pays pour des accusations de comportement antitrust à la suite d’une répression plus large contre plusieurs grandes entreprises. La valeur en bourse de Meituan a perdu 5,3% mardi et était tombée à 9,8% lundi après que son directeur général, Wang Xing, ait publié l’ancien poème de la dynastie Tang, qui critiquait l’empereur Qin Shi Huang pour avoir fait taire ses critiques en brûlant des livres.

Le message de Wang a été interprété comme une comparaison voilée de l’ancien empereur impitoyable de Chine et de l’actuel gouvernement. Les investisseurs préoccupés par la réaction du gouvernement chinois ont vendu leurs participations dans les actions de Meituan. Wang a publié l’ancien poème «The Book Burning Pit», écrit par le poète de la dynastie Tang Zhang Jie, sur la plate-forme de médias sociaux Fanfou, selon les médias locaux. Il a ensuite supprimé le message, disant qu’il avait l’intention de faire référence à un festival féroce dans l’industrie du commerce électronique, où une concurrence nuisible maximale est inattendue.

Une amande de 2,8 milliards de dollars

L’empereur Qin est respecté en tant que fondateur d’une Chine unifiée et à la mode, mais il semblait un dirigeant brutal et impitoyable qui a tué ceux qui osaient le défier. Pendant la présidence de Xi Jinping, la Chine a imposé des contrôles de plus en plus stricts sur un paysage politique, déjà répressif, et dans les médias chinois. Internet a été étroitement surveillé ces derniers mois, alors que Pékin a exprimé sa crainte de l’influence croissante de sociétés telles que le géant du commerce électronique Alibaba et d’autres.

Les régulateurs ont ordonné à Alibaba de payer un montant record de 2,8 milliards de dollars d’amende pour abus de position sur le marché et annulation de projets d’offre publique initiale via sa filiale Ant Group. Des sociétés d’autres générations, telles que le géant du jeu Tencent et le géant des moteurs de recherche Baidu, se sont vu infliger une amende pour ne pas avoir divulgué leurs investissements et acquisitions.

Une chute de près de 17%

Les régulateurs ont également accusé les entreprises d’avoir des comportements anticoncurrentiels. Les tourments d’Alibaba étaient survenus après que son fondateur, Jack Ma, ait publiquement accusé les régulateurs monétaires d’être en retard lors d’une convention en novembre. La valeur boursière d’Alibaba a chuté de près de 17% depuis que les régulateurs ont annoncé en décembre dernier qu’ils enquêtaient sur la société.