En Chine, Jack Ma a décidé de quitter son poste de président de l’école de commerce qu’il a récemment fondé, l’Université Hupan. Cette école avait pour but de former l’élite à venir des hommes d’affaires du pays. Aujourd’hui, celle-ci change de nom et restructure par la même occasion, ses cours, ses activités.

Alors qu’Alibaba est dans le viseur du gouvernement chinois, Jack Ma a semble-t-il décidé de prendre du recul. Ce dernier, discret depuis quelques mois, a effectivement décidé de quitter son poste de président de l’université Hupan, qu’il a fondé afin de bénéficier aux futurs hommes d’affaires du pays.

Jack Ma quitte la présidence de son école

Suite à cette décision, l’université a confirmé qu’elle allait se restructurer et envisage de changer de nom. Une désillusion pour Jack Ma qui pourrait bien avoir été forcé par le pouvoir en place, de céder sa place. Pour rappel, son entreprise a reçu une amende de 2.3 milliards d’euros pour abus de position dominante.

Une école qui se restructure

Fondée en 2015, l’école est implantée du côté de Hangzhou, dans l’est du pays, là où le siège d’Alibaba se trouve lui aussi. Aujourd’hui, il semble donc acquis que celui qui était professeur d’anglais dans une autre vie, ne devrait pas avoir de responsabilités dans la nouvelle organisation de l’école.