Plusieurs jours avant son départ de la Maison Blanche, l’ancien président américain Donald Trump s’était illustré par un discours adressé à ses partisans et qui avait conduit ceux-ci à attaquer le capitole le mercredi 06 janvier 2021. Ces violences qui avaient fait la une de la presse internationale, ont amené les législateurs à se pencher sur le rôle du milliardaire républicain dans les émeutes du capitole.

« Ce n’est qu’une injustice partisane de plus »

Pour ce faire, une commission devrait être créée, après un vote, pour mener les enquêtes. Cependant, Donald Trump estime qu’il s’agit là d’un piège des démocrates. Dans une déclaration faite hier mardi 18 mai 2021, il a indiqué que : « Les républicains de la Chambre et du Sénat ne devraient pas approuver le piège des démocrates de la commission du 6 janvier. Ce n’est qu’une injustice partisane de plus et, à moins que les meurtres, les émeutes et les attentats à la bombe incendiaire de Portland, Minneapolis, Seattle, Chicago et New York ne soient également étudiés, il faut mettre fin immédiatement à cette discussion ».

Notons que l’ancien chef de l’Etat a toujours rejeté toute responsabilité dans les émeutes du capitole, qui avaient eu lieu le jour de la certification de la victoire du démocrate Joe Biden, à l’élection présidentielle du 03 novembre 2020. Il avait fait savoir que cette dernière lui avait été volée tout en évoquant des fraudes massives dans certains Etats.