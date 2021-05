Le président américain Joe Biden et le président sud-coréen Moon Jae-in ont discuté vendredi de l’urgence d’engager le dialogue avec la Corée du Nord sur ses armes nucléaires. Biden a affirmé qu’il rencontrerait Kim Jong Un dans les bonnes conditions. Le président américain et son homologue sud-coréen ont déclaré que la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne était leur objectif. Biden a souligné qu’il ne se faisait « aucune illusion » sur la difficulté d’amener la Corée du Nord à abandonner ses arsenaux nucléaires après l’échec de ses prédécesseurs.

« Nous sommes tous les deux profondément préoccupés par la situation », a déclaré le locataire de la Maison blanche lors d’une conférence de presse conjointe, ajoutant que lui et Moon partageaient une volonté de s’engager diplomatiquement avec le Nord et « de prendre des mesures pragmatiques pour réduire les tensions ». La Corée du Nord a rejeté les demandes diplomatiques américaines depuis que Biden a succédé à Donald Trump qui a eu trois sommets avec Kim et a échangé de « belles lettres » avec le leader de la troisième génération.

“Je ne lui donnerai pas tout ce qu’il cherche”

Kim a refusé de renoncer à ses armes nucléaires, mais a imposé un gel des tests. Il n’a pas testé de bombe nucléaire ni lancé de missile balistique intercontinental depuis 2017, bien que les experts estiment que son arsenal n’a cessé de croître. Biden a déclaré qu’il serait prêt à rencontrer Kim dans les bonnes conditions s’il acceptait de discuter de son programme nucléaire et que ses conseillers rencontraient d’abord leurs homologues nord-coréens pour jeter les bases.

« Je ne ferai pas ce qui a été fait dans un passé récent, je ne lui donnerai pas tout ce qu’il cherche, notamment la reconnaissance de sa légitimité sur le plan international, et je ne le laisserai pas donner à tort l’impression qu’il devient plus sérieux sur certains sujets alors que telle n’est pas son intention », a déclaré le président américain. Les commentaires de Biden semblaient refléter un changement dans sa façon de penser étant donné que la Maison Blanche avait déclaré en mars qu’il n’avait pas l’intention de rencontrer Kim.