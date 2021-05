Alors que l’Europe a été durement frappée par la pandémie du coronavirus, plusieurs personnalités se sont interrogées sur les choix faits dans la stratégie de vaccination mise en place dans les principaux pays. Fallait-il déployer tous les types de vaccination existants ? Le président français a lors d’une interview réagit à la question.

Pour lui, le choix de plusieurs types de vaccins, y compris les nouveaux types ARN messager était tout à fait justifié. C’est ce que l’on peut tirer des déclarations du président français. En déplacement à Strasbourg à l’occasion de la journée de l’Europe, le président Emmanuel Macron s’est exprimé sur le sujet.

« Qui à l’automne dernier pouvait savoir quel vaccin marcherait ou pas? Je pense que ça a été une bonne politique d’acheter des vaccins avec toutes les solutions possibles… nous avons maintenant un retour d’expérience, mais pour répondre en particulier aux variants… on voit que d’autres vaccins sont efficaces. Cela signe un pragmatisme europeen, et je m’en félicite. » a-t-il affirmé. Il faut rappeler qu’une grosse polémique a éclaté après le choix du vaccin AstraZeneca à cause des cas de thrombose causés par la solution. Le vaccin a ensuite été rétabli pour des tranches d’âges différentes selon les pays concernés.