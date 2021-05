La pandémie du nouveau coronavirus sans aucun doute, a eu des effets, pas seulement sur le plan sanitaire. Certes, le nombre de personnes décédées à cause du virus est pour le moins effarant, 3.35 millions. Mais les répercussions, économiques, politiques, sociologiques, et démographiques sont si importantes qu’elles laissent déjà entrevoir un après-crise presque aussi difficile à gérer que la crise elle-même. Au niveau des naissances notamment, la crise a induit, selon une enquête menée par le média français France Info, une régression significative du taux de natalité.

Quand les bébés se font désirer

La crise sanitaire a été meurtrière, et malgré la découverte des vaccins, de nouveaux variants étaient apparus pour continuer dans certaines parties du monde, à causer le décès de milliers de personnes. Mais fait surprenant, les différents verrouillages et les confinements, ont été loin de favoriser les rapprochements que pouvait induire la proximité forcée dans laquelle de nombreuses familles et de nombreux couples étaient plongés. Contre toute attente, la natalité avait dans des pays en occident baissé.

Selon une enquête de France Info, outre la France où le taux de natalité avait « été en janvier, à son plus bas niveau depuis 1945 », les italiens, les américains et même une bonne partie des Indiens avaient arrêté de faire des enfants. En Inde, l’un des pays les plus peuplés au monde, une baisse du taux de natalité a été enregistrée, mais de manière disparate. Mais mis l’un dans l’autres les différents taux de natalités dans les différentes régions du pays ne révélaient qu’un « ralentissement progressif », qui là encore était moins important que dans certains pays occidentaux.

Et que le taux de natalité devient un enjeu politique

En Italie, par exemple, une précédente enquête de Bloomberg avait montré que la population italienne était en déclin, avec une diminution en 2020 étant la plus haute enregistrée en 100 ans. Une situation qui inquiétait au plus haut point les autorités gouvernementales qui ont ouvert ce Vendredi « Les États généraux de la natalité » rapportait France Info.

Une occasion pour les politiques de prendre le problème à bras-le-corps en définissant des mesures qualifiée d’ « historiques » comme « l’allocation unique » pour aider « pour aider les couples et les jeunes femmes ». Aux USA pareillement, « le nombre de naissance a chuté en 2020 de 4% » une baisse de la natalité qui devrait avoir des répercussions politiques importantes étant donné le système électorale du pays basé sur un quota par rapport à la population de chaque état.