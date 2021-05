Il y a quelques jours les américains d’origine asiatique et notamment chinoise annonçait vouloir intenter contre l’ancien président américain une action en justice. Selon la plainte, Donald Trump, par ses velléités à associer le covid à la Chine avait entrainé la stigmatisation des américains d’origine asiatique et était en partie responsables des violences qu’ils subissaient à cause de cela. Une stigmatisation qu’à également voulu combattre l’OMS en nommant simplement la pandémie, le ‘’Covid-19’’. Cependant, de récents propos de l’ancien secrétaire d’Etat des USA, Mike Pompeo tendaient plutôt à aggraver la stigmatisation.

Pompeo indexe un laboratoire chinois

Mike Pompeo est depuis son départ de la Maison-Blanche, un contributeur externe pour la chaine américaine Fox News. Le mois dernier, sur “America’s Newsroom“, une émission de la chaîne américaine, l’ancien officiel américain avait déclaré que « toutes les preuves circonstancielles » pointaient vers un laboratoire chinois à Wuhan comme la source de la propagation du virus. Il avait notamment accusé le Parti communiste chinois de faire tout ce qu’il pouvait pour cacher l’information et empêcher sa divulgation.

Récemment, une enquête publiée dans le Wall Street Journal avait fait état de trois travailleurs de l’Institut de virologie de Wuhan hospitalisés en novembre 2019 « des symptômes compatibles à la fois avec le COVID-19 et une maladie saisonnière ». Et Mike Pompeo de déclarer ce lundi, « Nous savons avec certitude qu’ils (les chinois ndlr) ont dissimulé ce virus. Je sais que nous trouverons que les preuves que nous avons vues à ce jour sont cohérentes avec une fuite de laboratoire et je suis convaincu que c’est ce que nous verrons ».

Mais reconnaissait encore l’ancien secrétaire d’Etat, il ne fallait certainement pas compter sur Pékin pour corroborer les preuves découvertes ou aider à la recherche de la vérité sur les origines du virus. Selon Pompeo, « le Parti communiste chinois savait clairement qu’il avait un problème, il ne voulait pas que le monde le sache et je suis convaincu qu’il sait toujours qu’il a un problème et ne le fait pas veulent que nous le sachions ».