La découverte de 70 mille cartouches dans la commune de Bantè fin avril, continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Après l’UDBN c’est le Bloc Républicain qui a publié un communiqué pour dénoncer « avec la dernière rigueur les mauvaises intentions en perspective autour de cette manœuvre de circulation de munitions d’armes à feu ». Pour la deuxième force politique du Bénin, « les conditions de découverte de ces munitions laissent penser que leurs auteurs et commanditaires ne sont probablement pas à leur premier coup ».

Pour que les auteurs et instigateurs puissent répondre de leurs actes

Le parti invite par ailleurs la justice à faire toute la lumière sur cette affaire pour que les auteurs et instigateurs puissent répondre de leurs actes. « Le Bénin est un pays démocratique et paisible où la sécurité est un des biens les plus chéris par notre peuple. Pour préserver cela, force doit rester à la loi » a conclu le communiqué signé par le Secrétaire général national, Abdoulaye Bio Tchané. La découverte de ces cartouches intervient moins d’un mois après les violentes manifestations qui ont secoué le pays pendant la période préélectorale.

N’eut été l’accident de circulation qui s’est produit le vendredi 30 avril à hauteur du village d’Agbon dans l’arrondissement d’Atokolibé, personne n’aurait su que des munitions circulaient dans le pays. En effet, c’est dans un minibus impliqué dans le drame que les 70 mille cartouches ont été découvertes.