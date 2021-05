Le divorce du milliardaire américain et fondateur de Microsoft, Bill Gates, continue de faire la une des journaux. En effet, le couple qui avait annoncé la nouvelle le lundi 03 mai 2021, préparait en réalité le divorce depuis bien longtemps. Selon les informations données par des sources proches de la famille, tous les Gates savaient que Bill et Melinda allaient divorcer.

C’est la scission qui posait le plus de problème

Dans la famille la situation était devenue assez tendue et les avocats étaient sur la séparation des biens depuis des mois. Par ailleurs, le couple avait décidé d’annoncer le divorce au cours du mois de mars dernier et Melinda Gates avait pris ses précautions pour protéger sa famille des médias, à l’exception du père de ses trois enfants. Pour cela, elle a décidé de louer entièrement l’île de Calivigny, dont la nuit est estimée à 132 000 dollars. Dans cette affaire, les sources ont également indiqué que c’est la scission qui posait le plus de problème, et presque tous les membres de la famille étaient très en colère contre Bill Gates. C’est la raison pour laquelle il n’a pas été invité.

D’après les sources, les membres de la famille Gates étaient furieux contre Bill, pour certaines choses qu’il disait avoir faites. Les choses ne pouvaient cependant pas avoir lieu comme prévu, puisque durant le voyage, il était quasiment impossible pour les avocats de parvenir à un bon règlement de divorce. Cela n’a visiblement pas empêché Melinda Gates d’aller sur l’île.