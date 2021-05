La planète rap pleure toujours la disparition de la légende américaine, DMX, mort le 09 avril 2021. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a marqué d’une empreinte indélébile le milieu du rap. Après les hommages qui ont été rendu à l’illustre disparu, un album posthume verra le jour en son honneur. C’est son producteur Swizz Beatz qui a donné l’information, hier lundi 10 mai 2021, soulignant qu’il sortira le 28 mai prochain.

Def Jam Recordings qui s’occupera de la distribution

Dans un communiqué, le producteur a ajouté que cet album intitulé Exodus, sera un condensé des titres inédits de DMX. Par ailleurs, ce sera le label Def Jam Recordings qui s’occupera de la distribution. « Mon frère X était une des âmes les plus pures et les plus rares que j’aie jamais rencontrées » a écrit Swizz Beatz, ajoutant qu’« il donnait généreusement et aimait ses fans au-delà de toute mesure».

Notons que le nom de l’album posthume de DMX est le prénom de l’un de ses fils. Pour rappel, l’artiste qui était âgé de 50 ans a succombé à un infarctus. Après Tupac Shakur, il est le deuxième artiste dont deux albums se sont classés n°1 au Billboard 200, le jour même de leur sortie.