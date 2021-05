Le ‘’Wildcatter Saloon and Pavilion’’ est le premier lieu de concert à Katy, dans l’état du Texas. Une espace culturel qui s’étale sur quatre hectares avec des salles et une scène couverte en extérieur pouvant accueillir des concerts en direct, des festivals, ou des spectacles. C’est dans ce haut lieu de la culture au Texas que, l’artiste chanteur DMX devait se produire en spectacle à la fin de ce mois de Mai. Cependant, les circonstances en avaient décidé autrement et le célèbre rappeur rendait son dernier souffle le 09 avril dernier à White Plains à New York. Mais Le ‘’Wildcatter Saloon and Pavilion’’ a maintenu la date.

Un concert en hommage…

Le concert de DMX devait se tenir ce 29 Mai. Malgré la tragédie, la salle de spectacle a décidé de maintenir la date et d’organiser en lieu et place un concert en hommage à l’artiste disparu. Les fans de DMX qui avaient donc prévu de voir le rappeur en direct à Katy ce 29 mai pourront toujours arriver profiter de la musique du rappeur. Le staff managérial du Wildcatter, est certes toujours à la recherche d’une tête d’affiche pour le spectacle, selon les confidences faites par le propriétaire de la salle. Mais de nombreuses têtes d’affiches auraient déjà accepté de se produire.

Le membre original de Ruff Ryder, Drag-On, l’artiste hip-hop Tone Royal et le groupe de hip-hop / rock Coozablack & Sin City auraient déjà assuré être de la partie. Mais pas seulement, des membres de la famille de DMX, eux aussi devraient y faire une apparition. Selon le staff de la salle texane, la fiancée de DMX, Desiree, et leur fils, Exodus, seront là. Avec Desiree prévoyant de monter sur scène pour prononcer un court discours.

Mais la grosse espérance est celle de la présence de Sonovah Hillman Jr, la fille de 8 ans de DMX. La jeune enfant qui a déjà à un album en préparation de 20 titres et deux morceaux déjà révélés, devrait elle aussi se produire ce 29 Mai pour une reprise de l’une des chansons de son papa. Les billets pour le spectacle hommage sont disponibles depuis le 3 mai. Sonovah a révélé le 8 Mai dernier la vidéo de son single ‘’Tiktok Kid’’.