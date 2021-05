Aux USA, la commission en charge de l’étude des campagnes électorales, vient de confirmer qu’elle abandonnait son enquête sur le président Trump et les allégations selon lesquelles il aurait violé les lois de financement de sa campagne électorale de 2016, en payant 130.000 dollars à l’ancienne actrice X Stormy Daniels.

Le paiement, avéré, a été effectué par son ancien avocat personnel, Michael Cohen. L’objectif était d’acheter son silence, alors que la jeune femme a menacé de révéler au grand public leur liaison entretenue en 2006, après que Melania Trump ait donné naissance à leur fils, Baron. Cohen a d’ailleurs reçu une peine de trois années de prison pour avoir menti au cours de l’enquête.

Un vote de parité, pour une affaire annulée

La commission elle, est composée de 3 républicains et de 3 démocrates. Le vote a donné une égalité parfaite après qu’un élu républicain ait refusé de se prononcer et qu’un élu démocrate ait été absent. En cas de score de parité, l’affaire se devait ainsi d’être abandonné, à la grande déception de Shana Broussard et Ellen Weintraub, élues démocrates.

Trump nie puis confirme la transaction

Pour rappel, Trump a longtemps nié que ce paiement ait eu lieu, avant de se rétracter et d’évoquer une transaction privée. Il a ajouté que ce paiement n’était en rien lié à la campagne présidentielle et qu’il n’entrait donc pas dans les comptes de campagne. Une sortie récusée par Michael Cohen pour qui tout a été effectué dans le cadre de la campagne, en totale connaissance des lois en vigueur.