Sénégal : Diomaye Faye met fin aux fonctions de Ousmane Sonko

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé ce jeudi soir sur la chaîne nationale RTS1 la fin des fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko. L’annonce est intervenue lors d’une édition spéciale diffusée quelques heures après la séance de questions d’actualité du gouvernement à l’Assemblée nationale.

Une annonce après plusieurs semaines de tensions publiques

Cette déclaration intervient dans un climat marqué par des divergences affichées entre les deux principales figures de l’exécutif sénégalais. Le samedi 2 mai, lors d’un entretien accordé à la presse nationale depuis le palais de la République, Bassirou Diomaye Faye avait reconnu publiquement l’existence de désaccords avec son Premier ministre.

Interrogé sur la relation entre les deux hommes, le chef de l’État avait alors déclaré : « Tant qu’il est Premier ministre, c’est parce qu’il bénéficie de ma confiance. » Cette sortie avait alimenté les spéculations autour d’un possible remaniement ou d’une recomposition de l’exécutif.

Ces dernières semaines, plusieurs déclarations de responsables de Pastef avaient déjà mis en évidence des divergences sur la conduite de l’action gouvernementale, notamment sur les questions économiques et la gestion des relations avec le Fonds monétaire international.

Un gouvernement Sonko depuis avril 2024

Selon la Constitution sénégalaise, le président de la République nomme et met fin aux fonctions du Premier ministre. La démission du chef du gouvernement entraîne automatiquement celle de l’ensemble des ministres composant son équipe.

Ousmane Sonko avait été nommé à la Primature en avril 2024 après l’élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République. Les deux hommes, issus du parti Pastef, avaient mené ensemble la campagne présidentielle de 2024 après plusieurs années d’opposition au régime de Macky Sall.