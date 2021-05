Quelques mois après le départ du milliardaire républicain de la Maison-Blanche un nouveau livre révèle la proximité qu’il y a eu entre certains membres de sa famille et des membres des services secrets chargés de leur protection. Selon des extraits de l’ouvrage consultés par le média The Guardian, il s’agit de deux membres du clan Trump à savoir : Vanessa et Tiffany Trump.

A l’origine de l’instabilité du couple?

Le livre intitulé « Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service » et écrit par la journaliste du Washington Post Carol D. retrace en effet comment la belle-fille et la fille de Donald Trump ont entretenu des relations inappropriées avec les agents des services secrets chargés de leur protection. L’ouvrage indique notamment que la relation qu’il y avait eu entre Vanessa Trump, l’épouse du fils aîné du président, Donald Trump Jr avait affecté la stabilité du couple.

Les relations proscrites

Cette situation aurait été sanctionnée par un divorce entre les époux selon les précisions apportées par la journaliste dans son ouvrage. La proximité avec un autre agent a été à l’origine de la rupture qu’il y aurait eu entre Tiffany Trump et son petit-ami toujours selon le livre écrit par la journaliste du Washington Post. Les deux concernés ont tout de même fait remarquer que rien de bien grave ne se passait entre eux. Rappelons que les proximités entre les agents et ceux qu’ils protègent sont proscrites.