Aux USA, les forces de l’ordre ont organisé ce mercredi, une descente dans l’appartement de l’ancien maire de New-York et actuel avocat du président Trump, Rudy Giuliani. Une annonce qui a suscité l’émoi des proches de l’ancien président, qui se sont inquiétés de ce qui pourrait se passer dans les semaines à venir.

Pour un conseiller de l’ancien pensionnaire de la Maison-Blanche, il s’agit ici d’une démonstration de force visant à prouver que, dans les jours qui viennent, de nouvelles perquisitions, arrestations pourraient avoir lieu. De quoi susciter la peur chez les proches de l’ancien chef de l’État, qui estiment qu’ils pourraient bien être dans le viseur de la justice.

Giuliani, dans le viseur de la justice US

Du côté de Giuliani, on a dénoncé cette perquisition, l’avocat de ce dernier, Robert Costello, ayant expliqué que l’ancien maire de New York se tenait à disposition de la justice afin de collaborer. Cette saisie aurait eu lieu dans le cadre d’une enquête sur de supposées opérations commerciales douteuses, entretenues par Giuliani et Trump, en l’Ukraine.

Une enquête, actuellement en cours

L’avocat générale de l’État de New York, Letitia James, est actuellement en charge d’une enquête portant sur des suppositions selon lesquelles la Trump Organization a gonflé et dévalué la valeur de certains de ses biens, notamment en Ukraine, afin de ne pas payer plus d’impôts et de taxes aux USA. L’objectif est de savoir si l’avocat était au courant et s’il a aidé son client, dans le cas où les faits seraient avérés.