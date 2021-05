L’ancien président américain Donald Trump est toujours privé des réseaux sociaux majeurs comme Twitter et Facebook. Le conseil de surveillance de Facebook a récemment confirmé la décision du réseau social de restreindre l’accès à la plateforme au milliardaire républicain. Cette actualité a été évoquée mercredi dernier sur CNN dans l’émission Anderson Cooper 360 Wednesday evening. Le journaliste qui interrogeait son collègue Jim Acosta lui a lancé : “Sans surprise, l’ancien président a fustigé la décision (du conseil de surveillance) et a accusé les sociétés de médias sociaux de décimer le processus électoral…”

« Ouais , Anderson, il est un peu comme un serpent à la recherche d’un égout ces jours-ci et il ne peut tout simplement pas en trouver un » lui répond Jim. Il fait ensuite part de sa conversation avec un ancien conseiller du chef de la Maison Blanche. Ce conseiller lui aurait dit que le conseil de surveillance de Facebook a pris une bonne décision. « De toute évidence Trump continue de mentir à propos de l’élection et cela a déjà conduit à la violence une fois. Cela pourrait conduire à nouveau à la violence » poursuit le journaliste de CNN.

« C’était pire que de perdre une réélection »

Selon les confidences de ce conseiller, Trump est très affecté par cette situation. « C’était pire que de perdre une réélection » lui aurait-il dit. Notons que le conseil de surveillance n’a pas totalement pris fait et cause pour le réseau social. Il lui a fait comprendre que ce n’était pas approprié d’imposer des sanctions indéterminées et sans normes. Le conseil a donc ordonné à Facebook de « réexaminer la sanction arbitraire qu’il a infligée » à Trump et de « décider de la sanction appropriée ».