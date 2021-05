Coup dur pour Donald Trump. En effet, un juge fédéral a confirmé qu’un dossier préparé par William Barr, alors secrétaire à la Justice sous l’ère Trump, soit dévoilé. Ce dossier concerne l’affaire de la supposée ingérence russe au cours des dernières élections et des supposées actions mises en place par Trump afin d’obstruer à l’enquête.

Ce dossier a été rendu le 24 mars 2019. Depuis, le département de la Justice a toujours refusé de le donner. Ce dossier était réclamé par un groupe dont l’objectif est d’assurer la pleine transparence de la politique et du président en place. Ainsi, une requête en justice a été déposée afin de forcer le verrou.

Donald Trump, nouveau coup dur !

Pour se défendre, le ministère de la Justice affirmait que ce papier contenait des informations et des conseils privés, prodigués de la part d’avocats et conseils à l’encontre du président Trump. De plus, ce rapport a été travaillé alors qu’aucune décision judiciaire n’avait encore été prise concernant la suite à donner au sujet de l’affaire de l’ingérence russe. Il n’entrait donc pas dans la case des documents juridiques d’état accessibles à tous.

Une obstruction au rapport Mueller ?

Une défense contrée par Amy Berman Jackson, juge fédérale, pour qui le département de la justice semble vouloir cacher le réel impact et le réel objectif de ce mémo. Face au questionnement et à l’impact réel de ce document, la justice a donc demandé à ce qu’il soit divulgué au grand public. Pour la juge Jackson, l’administration Barr a semble-t-il tout fait pour cacher certaines informations, afin de compliquer la tâche au procureur Robert Mueller et ses équipes, dans leur grande enquête.