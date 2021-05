Si le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) a fait son entrée dans le gouvernement Talon II, ce n’est pas le cas du Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (MOELE-Bénin). Le parti de Jacques Ayadji n’est pas pour autant surpris. « Lors de la dernière rencontre avec une délégation du Bureau Directeur National de MOELE-BENIN le 27 avril 2021, rencontre au cours de laquelle la délégation a été informée de l’intention du Chef de l’Etat de reconduire son équipe gouvernementale, donc de la non-participation de MOELE-BENIN au premier gouvernement du deuxième quinquennat » a écrit le bureau politique du parti dans un communiqué publié il y a quelques heures sur sa page facebook.

Patrice Talon a cependant promis la participation progressive des militants du MOELE BENIN à d’autres sphères de l’Etat et de l’Administration, poursuit le communiqué. Le Bureau politique national du parti a par ailleurs félicité la nouvelle équipe gouvernementale et leur a souhaité « plein succès dans leurs missions respectives ».

Au président de la République, il exprime « sa considération et son admiration à Monsieur le Président de la République pour la recherche de l’équilibre gouvernementale dans la continuité des actions de développement entamées dès le premier quinquennat, pour la promotion des talents, notamment les jeunes et les femmes de son gouvernement qui font preuve de grande responsabilité et de hautes qualités humaines dans l’exercice de leurs missions ». Notons que le MOELE-Bénin est un jeune parti politique et l’instar du FCDB, le Bloc Républicain et l’Union Progressiste.