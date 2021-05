Après ses déboires judiciaires, Khalifa Sall ne va pas forcément rester en retrait de la vie politique. Réagissant à une information diffusée par la presse sénégalaise, l’ancien maire a confirmé son intention de participer aux élections locales à travers un communiqué rendu public sur la toile.

Communiqué

Dans sa livraison du mercredi 26 mai 2021, le journal l’observateur fait état d’une position que j’aurais prise concernant le choix des candidats de la coalition Taxawu Sénégal, particulièrement à Dakar.Je tiens à préciser à l’opinion nationale et internationale, aux militants et sympathisants de notre coalition et aux citoyens qu’une telle information est fausse et ne relève pas de moi.

Je n’ai accordé ni interviews ni audiences au cours desquelles ces questions ont été évoquées. Concernant les élections locales, je réaffirme notre volonté d’y participer à travers une grande coalition de l’opposition et dans toutes les circonscriptions électorales. Comme par le passé, Taxawu Sénégal en rapport et en accord avec ses alliés, trouvera aux termes de concertations franches et sincères, les meilleures formules pour créer, partout, des équipes crédibles pour porter notre projet de développement local.

KHALIFA ABABACAR SALL