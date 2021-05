Au Congo, des responsables ont mis en garde contre une deuxième éruption volcanique qui pourrait survenir à tout moment. Cette annonce a précipité jeudi, la fuite de la ville de Goma de milliers de personnes dont certaines se frayant un chemin à travers des paysages marqués par la lave du volcan. Selon le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, Constant Ndima Kongba, citant des données sismiques et de déformation du sol, la roche en fusion qui reste normalement sous la croûte terrestre, le magma, avait été détectée sous la ville et le lac Kivu adjacent.

« Compte tenu de ces observations scientifiques, une éruption sur terre ou sous le lac ne peut pas être exclue pour le moment, et elle pourrait se produire avec très peu ou pas d’avertissement », a-t-il déclaré. Samedi soir trente et une personnes ont été tuées lorsque le mont Nyiragongo, l’un des volcans les plus actifs du monde, a fait descendre un mur de lave vers la ville, détruisant 17 villages sur son chemin. La lave s’est arrêtée à seulement 300 mètres de l’aéroport de Goma, principale plaque tournante des opérations d’aide dans l’est de la République démocratique du Congo.

L’évacuation est obligatoire

« L’évacuation est obligatoire. Ceux qui n’adhèrent pas rapidement courent des risques inutiles » a indiqué le gouverneur. Des milliers de personnes ont écouté son message, sortant de la ville à pied, avec d’énormes bagages sur la tête. D’autres ont fui en voiture, créant des embouteillages à travers la ville, ou sur de grands bateaux qui les ont emmenés à travers le lac Kivu. Sur la route au nord de Goma, un flot de personnes s’est frayé un chemin à travers un paysage calciné par la lave encore chaude depuis l’éruption de samedi, ont montré des séquences vidéo de drones.

Soutien du Dr Denis Mukwege

Les volcanologues de Goma ont averti plus tôt jeudi que, dans le pire des cas, une éruption volcanique sous le lac, accompagnée d’un grand tremblement de terre, pourrait déclencher une libération soudaine de dioxyde de carbone du fond du lac. Une telle explosion pourrait asphyxier des milliers de personnes, ont-ils déclaré. « Face à ce spectre de dangers … la seule option a été de protéger des vies humaines et de maintenir la population hors du chemin des coulées de lave », a déclaré le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya aux journalistes.

Dans un communiqué, le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, a apporté tout son soutien aux victimes. « Face à cette catastrophe et à ce deuil supplémentaire dans la région, et alors que des tremblements de terre continuent à terroriser les habitants de la ville, soyez assurés de notre soutien, de notre compassion et de nos prières » a déclaré le gynécologue.