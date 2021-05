Les autorités catalanes ont retrouvé samedi à midi le corps d’un homme à l’intérieur d’un dinosaure décoratif, à des fins publicitaires, situé à Santa Coloma de Gramenet, Barcelone. Le corps a été retrouvé coincé à l’intérieur de la jambe de la statue décorative et sans « preuve de criminalité ». D’après la police autonome de la Catalogne, Mossos d’Esquadra, le numéro d’urgence 112 avait reçu un appel à midi informant qu’il y avait un corps à l’intérieur de la statue.

Ainsi, trois équipes des pompiers de la Generalitat ont été activées, qui ont dû faire un trou dans la statue et ont recouru à une grue pour pouvoir la retirer, a indiqué la police catalane. Selon le média local El Mirall.net, citant des sources policières, un père et son fils, qui jouent régulièrement dans la région, sont ceux qui ont découvert le corps à l’intérieur du dinosaure et en ont averti les autorités catalanes. D’après le média, le corps correspondrait à celui d’un homme d’une quarantaine d’années dont la famille avait signalé sa disparition quelques heures avant la découverte du corps, il est donc exclu qu’il soit un sans-abri.

Une autopsie pour déterminer les causes du décès

L’hypothèse selon laquelle l’homme serait tombé en essayant de récupérer un objet, probablement son téléphone portable, qui serait tombé à l’intérieur de la statue de l’animal a été confirmée par ACN. La police considère qu’il s’agit d’un décès accidentel puisque le corps n’a montré aucun signe de criminalité dans le décès. Par ailleurs, les autorités continuent d’attendre que l’autopsie soit réalisée pour déterminer les causes définitives du décès.