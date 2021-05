Claudy Siar, le producteur de Couleurs Tropicales sur Rfi n’aura pas passé par quatre chemins pour répondre à un internaute qui a commenté sa publication sur Napoléon Bonaparte. En effet, l’animateur de radio et de télévision français avait exposé ses griefs contre l’hommage qui était rendu à l’Empereur des Français. Pour Claudy Siar, il ne mériterait pas son respect pour ce qu’il représente pour les peuples de la Guadeloupe et environ qu’il aurait réduit en servitude et massacré en grande partie.

Il compare Napoléon à Hitler

Le journaliste français a en effet comparé Napoléon Bonaparte dans une intervention sur une émission de « I24 » à Adolf Hitler qui s’est quant à lui illustré par sa dictature totalitaire. Ce dirigeant allemand avait également exercé une certaine violence sur celles et ceux qui ne partageaient pas la même idéologie que lui. L’intervention du producteur de « Couleurs Tropicales » sur ce média fait suite à sa publication qu’il a faite par rapport à l’empereur.

Il a pour finir, partagé toujours sur Facebook la vidéo de son intervention sur le média ainsi que les différentes publications qu’il avait faite sur le sujet. Mais ces mots ne semblent pas réjouir un internaute qu’il a tôt fait de recadrer. Ce dernier avait écrit comme commentaire : « En tant qu’Africain, je ne trouve pas là où il y a un problème que les Français honorent leurs ancêtres ou leurs héros ».

Il rappelle qu’il n’a pas cherché à être Français

Claudy Siar a rappelé qu’il ne devrait pas se taire face à ce que celui qu’il a appelé « Nabot Léon » a fait en rétablissant l’esclavage dans certaines régions comme en Guadeloupe. Il a également indiqué qu’il n’avait pas cherché à naître en France. L’esclavage a contribué à cette nationalité qu’il a obtenue selon la réponse qu’il a donnée à l’internaute. « Vous devez accepter qu’être Français ne signifie pas être blanc », a-t-il répondu.