Ce 18 mai à Paris, le président français Emmanuel Macron accueille les dirigeants des pays africains et les chefs des institutions financières mondiales pour un sommet sur la capacité des économies africaines et les accompagnements à leur offrir, pour contrer les effets de la pandémie pour une meilleure relance. Un sommet que le président français à qualifier de sommet « d’urgence social et économique ». À ce sommet le président sénégalais Macky Sall n’a pas manqué au cours de son allocution à plaider pour un allègement des conditions d’accès aux financements internationaux et pour de nouvelles mesures.

Macky Sall plaide pour une redistribution des allocations financières

C’est un fait, la pandémie a mis à rude épreuve les économies mondiales et notamment la liquidité financière. Selon les institutions financières, la croissance mondiale s’est contractée de 3,5% en 2020, « la pire récession en temps de paix depuis la Crise économique des années 1930 ». De ce fait, il était évident que de nombreux pays de ceux en développement ou « à faible revenu » souffriraient bien plus lorsqu’il s’agirait pour eux de relancer leurs économies une fois la crise sanitaire maitrisée. Et c’est en cela que les allocations de droits de tirage spéciaux (DTS) du FMI devraient aider ces pays à faibles économies.

Les allocations DTS devraient donc grandement à contribuer à « constituer des coussins de réserve, à faciliter les ajustements, à atténuer les risques de stagnation économique de la croissance mondiale. Mais aussi à accroître la liquidité des pays à faible revenu et en développement afin de faciliter leurs efforts de rétablissement de la santé dont ils ont tant besoin ». 650 milliards de dollars sont prévus à cet effet par le Fonds Monétaire International. Mais pour le président Macky Sall, les pays les plus riches de la planète, ceux-là même réunis au sein du G20 pouvaient aller plus loin.

Car ces pays, selon le président sénégalais au cours de son intervention à Paris, recevraient « plus de 2/3 des nouvelles allocations de DTS ». Ces derniers, dont la France, devraient donc réallouer eux également ces « quotas » reçus, « sous forme de dons de prêts concessionnels et semi concessionnels à longue maturité ». Une mesure qui pour M. Macky Sall, viendrait en plus des appuis du FMI et matérialiserait véritablement leur volonté d’appuyer les « efforts de relance des pays africains ».