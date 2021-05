Les étrangers radicalisés en France auront désormais des difficultés à séjourner dans le pays. En effet, selon une annonce qui a été faite par le ministre français de l’Intérieur à la faveur d’une interview qu’il a accordée au Figaro, une demande a été formulée à l’endroit des autorités par rapport à cette situation.

La protection d’asile bientôt retirée à certaines personnes

« Fait inédit, nous avons demandé à l’Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides, NDLR) de retirer les protections d’asile pour ceux qui seraient en contradiction avec les valeurs de la République », a annoncé le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Auprès de certains médias français, l’autorité ministérielle avait fait savoir qu’un accent particulier a été mis « sur la déchéance de protection pour ceux qui ont commis des actes répréhensibles, que ce soit lié à la radicalisation ou à l’ordre public ».

Des non Français visés

Ces déclarations entrent en effet dans le cadre de la politique qui a été adoptée depuis plusieurs mois par le ministère français de l’Intérieur qui a déjà retiré la protection à plusieurs dizaines de personnes dans ce cas. Toujours selon les déclarations faites au cours de l’entretien, Gérald Darmanin indique que « 4000 personnes non françaises en situation régulière, dont 25% d’Algériens et 20% de Marocains, 15% de Tunisiens et 12% de Russes » sont surveillés de très près.