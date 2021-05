Les forces spéciales sont toujours à la recherche de l’ex-militaire accusé de violences conjugales et qui a ouvert le feu sur des gendarmes. Les travaux de recherches ont commencé dans la matinée d’hier dimanche 30 mai 2021 et d’importants moyens ont été déployés pour le retrouver. En effet, ce sont sept hélicoptères, sept engins blindés, des équipes cynophiles et plus de 300 gendarmes qui ont été mobilisés par les autorités.

Les recherches s’annoncent déjà compliquées

Au terme de la journée d’hier l’homme âgé de 29 ans n’a pas été retrouvé. Cependant, les recherches continuent ce lundi matin 31 mai 2021, dans le département français de la Dordogne. Par ailleurs, le mis en cause s’est caché dans la forêt de la Dordogne et les recherches s’annoncent déjà compliquées. Dans la soirée d’hier dimanche, les autorités ont indiqué qu’elles prendront plusieurs heures. « Le travail de ratissage de l’ensemble du périmètre va être long et minutieux… Cela peut durer encore de nombreuses heures » a déclaré Frédéric Périssat, le préfet de Dordogne.

Pour rappel, l’ancien militaire qui est connu de la justice pour avoir plusieurs fois commis des violences conjugales s’était rendu chez son ex-compagne. Sur les lieux, il s’est attaqué à son nouveau compagnon. Les violences ont poussé les voisins à faire appel aux forces de l’ordre. A leur arrivée, il a ouvert le feu sur les gendarmes et a pris la fuite.