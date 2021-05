En France, les lieux d’études ne sont pas épargnés par la violence qui mine la société française. Il y a quelques jours, un adolescent de 19 ans a été condamné pour avoir giflé la directrice de l’établissement de son petit frère. C’est une énième violence en milieu scolaire.

La mère de famille aurait été convoquée pour une affaire concernant le plus jeune enfant. Elle s’est rendue au rendez-vous avec le plus âgé, l’adolescent de 19 ans en question. Suite à l’entretien, les choses ne se sont finalement pas bien déroulées, et le ton serait monter entre la directrice et l’adolescent qui a accusé cette dernière de « faire ch*er son petit frère ». La mère de famille aurait tout fait pour calmer son fils sans succès.

Les détails de l’affaire qui s’est déroulée en fin du mois d’Avril ont été donnés par le procureur François Pérain. Interpellé après l’enquête, le jeune homme a été jugé dès le lendemain et condamné pour « violences sur personne chargée d’une mission de service public dans une enceinte scolaire » à 80 heures de travaux d’intérêt général. Il s’expose toutefois à deux mois de prison en cas de non respect de cette décision.