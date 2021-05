Homologué il y a quelques jours, le Parti du Réveil Citoyen (PRC) fait valoir une nouvelle approche de la vie politique, fédératrice et participative, “qui donne la parole aux citoyens dans une démarche bottom-up, pour faire émerger du terrain des idées concrètes et construire ensemble le Gabon de demain”. Trois questions au fondateur du PRC, Thérence Gnembou Moutsona, qui entend peser dans le débat national à l’approche de la présidentielle de 2023.

Vous êtes entrepreneur, pourquoi vous lancer en politique ?



Thérence Gnembou : Après 25 ans de carrière dans le privé, j’ai considéré qu’il était temps de consacrer mon énergie à mon pays et à mes compatriotes. Conviction renforcée par la dégradation ces dernières années de la situation politique, économique et sociale du Gabon. Je me suis particulièrement investi dans le milieu associatif auprès de personnes vulnérables, orphelins, handicapés et jeunes désœuvrés. J’ai pu observer de près à quel point la pauvreté, les inégalités et les injustices touchaient nombre de mes compatriotes. Et j’ai considéré qu’être le porte-parole de cette souffrance aurait plus d’impact à travers un engagement politique fort.



Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur vous ?

T. G. : Je suis né au Gabon le 11 janvier 1973, d’un père militaire Saint-Cyrien et d’une mère institutrice, tous deux originaires du Sud du Gabon, qui m’ont élevé dans des valeurs chrétiennes de famille, de travail et de justice. J’ai effectué mes études primaires et secondaires au Gabon, puis des études supérieures de gestion en France.

J’ai débuté ma carrière professionnelle en 1996. J’ai faits mes débuts au Gabon, avant un passage en France de 2007 à 2014, puis mon retour au Gabon en qualité de Directeur général d’une filiale d’un grand groupe international de 2014 à 2020.

Au-delà de mes engagements associatifs, je suis passionné d’arts premiers et de peinture gabonaise. J’adore l’arrière-pays et nos traditions, qui nous renvoient à nos racines et nous rappellent qui nous sommes et d’où nous venons.



D’aucuns prêtent au PRC des ambitions pour la présidentielle au Gabon de 2023. Qu’en est-il ?



T. G. : 2023, c’est encore loin. Les challenges que doivent affronter une majorité des Gabonais relèvent du quotidien : comment se nourrir, se soigner, se déplacer, se loger, trouver un travail. C’est d’abord à cela qu’il faut s’atteler à apporter des réponses urgentes. Leur parler de 2023 est de fait presque indécent.

Le PRC entend prendre toute sa part dans la proposition de solutions concrètes à tous ces problèmes auxquels sont confrontés nos concitoyens et si cela implique, le moment venu, d’incarner lui-même ses propositions, il ne se dérobera pas.