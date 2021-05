En Palestine, des avions de chasse israélien ont confirmé avoir frappé pas moins de six résidences de dirigeants du Hamas à Gaza. Selon le gouvernement Netanyahou, ces bâtiments abritaient en fait des infrastructures militaires servant à organiser des frappes et des opérations contre l’État hébreu. Une preuve supplémentaire que sur place, la situation reste relativement tendue.

Depuis le 10 mai, les violences sont vives entre Israël et la Palestine. Si les USA ont tout d’abord tenu à temporiser, Joe Biden a récemment changé de ton. En effet, ce dernier a expliqué qu’il espérait une désescalade significative et rapide des tensions. Pour autant, Washington a refusé de soutenir un projet français de cessez-le-feu au Conseil de sécurité de l’ONU.

L’armée israélienne ne répond pas favorablement aux USA

Or, Israël ne semble pas prête à céder et a confirmé qu’elle étudierait un cessez-le-feu, au moment opportun. Cela sous-entendrait que les frappes pourraient encore durer plusieurs jours, voire même s’intensifier. En effet, le gouvernement Netanyahou souhaite réduire au plus bas, les capacités d’agir du Hamas.

Des bombardements qui risquent de continuer

Celui-ci a confié quelques heures plus tard être déterminé à œuvrer en ce sens alors même que l’Égypte tente elle aussi de servir d’interlocuteur. Le conflit, lui, dure depuis plusieurs dizaines d’années. 2.500 individus auraient déjà perdu leur maison tandis que près de 75.000 personnes ont d’ores et déjà été déplacées suites aux bombardements.