Après la déclaration d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, les Nations Unies ont alloué une aide supplémentaire de 4,5 millions de dollars à la bande de Gaza, a déclaré vendredi le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric. « Le coordinateur des secours d’urgence a alloué aujourd’hui 4,5 millions de dollars sur le fonds central d’intervention d’urgence pour répondre aux besoins humanitaires croissants à Gaza en plus des 14,5 millions de dollars annoncés plus tôt cette semaine pour le territoire palestinien occupé », a-t-il déclaré.

L’armée israélienne et les radicaux palestiniens dans la bande de Gaza ont échangé des frappes de missiles depuis le 10 mai, à la suite du déclenchement de la violence près de la mosquée Al-Aqsa dans la ville sainte de Jérusalem début mai, lorsque plus de 700 Palestiniens ont été blessés. Selon les dernières données, au moins 12 Israéliens et plus de 250 Palestiniens ont été tués. Un cessez-le-feu a été lancé le 21 mai à 02h00.

Le bilan des dégâts

Après le cessez-le-feu, les Palestiniens et les Israéliens évaluent maintenant les dégâts de 11 jours d’hostilités au cours desquels Israël a pilonné Gaza avec des frappes aériennes alors que les militants du Hamas ont fait pleuvoir sur Israël une pluie de roquettes. Les responsables palestiniens ont estimé les coûts de reconstruction à des dizaines de millions de dollars. Les ravages ont suscité des inquiétudes quant à la situation humanitaire dans l’enclave densément peuplée.