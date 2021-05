La pandémie relative au nouveau coronavirus aura visiblement profité à certaines personnes dans le monde. Selon un communiqué publié par l’ONG Oxfam ce jeudi 20 mai, près de dix personnes auraient rejoint dans le monde le club des milliardaires à cause des effets de ce virus. Ces personnes auraient enregistré la hausse de leur gain à cause des profits qu’elles ont réalisés dans la production du vaccin.

Les profits du vaccin…

« Grâce aux profits faramineux des groupes pharmaceutiques qui ont un monopole sur la production de vaccins contre le Covid », ces nouveaux milliardaires se seraient révélés, a martelé le communiqué. L’ONG Oxfam s’est notamment basé sur le classement du magazine américain Forbes pour faire les différentes annonces. On retient toujours selon les informations publiées par cette organisation mise ensemble, la fortune des neuf milliardaires est évaluée à 19,3 milliards de dollars.

Cette somme « permettrait de vacciner 1,3 fois l’ensemble des pays à faibles revenus », qui « n’ont reçu que 0,2% des vaccins produits dans le monde, notamment en raison de l’important déficit de doses disponibles », a ajouté l’ONG Oxfam dans son communiqué.

Les patrons de groupes pharmaceutiques

Rappelons que l’organisation est membre de la “People’s Vaccine Alliance” qui réclame la gratuité des vaccins contre le Covid partout dans le monde. Parmi ces nouveaux milliardaires, on peut citer le PDG de Moderna Stéphane Bancel (4,3 milliards de dollars) et le PDG et cofondateur de BioNTech Ugur Sahin (4 milliards).