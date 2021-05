Parmi les 40 milliardaires que compte la France, le propriétaire de Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), Bernard Arnault, a été l’homme le plus riche du monde pendant quelques heures lundi avec une valeur nette de 186,2 milliards de dollars. Il a ainsi ravi la vedette à l’Américain Jeff Bezos propriétaire de la plus grande plateforme de vente au détail en ligne Amazon, selon Forbes. Ce n’est pas la première fois que cela se produit, le 16 décembre 2019, Arnault avait également dépassé pendant quelques instants Bezos jusqu’à ce que l’action d’Amazon ferme finalement à la hausse, ramenant le magnat français au deuxième rang.

Entre l’ouverture de la séance lundi à Paris à 7H30 GMT et celle de New York à 13H30 GMT, Bernard Arnault est passé devant le fondateur d’Amazon en se hissant à la première place du classement. Vers 14h15 GMT, l’avoir de Bernard Arnault était évaluée à 186,5 milliards de dollars, derrière celui de Jeff Bezos (187,7 milliards) mais devant celui d’Elon Musk, le PDG de Tesla et de SpaceX (147,6 milliards) et de Bill Gates (125,9 milliards), le fondateur de Microsoft qui vient en quatrième position.

Un empire de 70 marques

LVMH, leader mondial de la mode et du luxe a dépensé 538 millions de dollars ces derniers mois afin d’acquérir des parts de sa propre marque française contrôlée par lui et sa famille. Après avoir annoncé un chiffre d’affaires de 14 milliards d’euros au premier trimestre en 2021, il avait dépassé la deuxième personne la plus riche du monde, Elon Musk. Le chiffre d’affaire de Bernard Arnault a bondi de 32% par rapport au premier trimestre de 2020.

Egalement en janvier 2021, LVMH avait conclu le plus grand accord commercial de mode de luxe en acquérant Tiffany & Co, le plus grand fabricant de bijoux américain pour 15,8 millions de dollars. Le leader mondial de la mode et du luxe supervise désormais un empire de 70 marques, dont Louis Vuitton, Sephora, Tiffany & Co, Stella McCartney, Gucci, Christian Dior, Givenchy, gérées et exploitées de manière indépendante sous l’égide de LVMH. La forte reprise de LVMH après l’impact de la pandémie sur l’industrie de la mode a permis à Arnault de s’enrichir de plus de 100 milliards de dollars.