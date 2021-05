Cela fait plus de six mois que l’opération militaire au Tigré annoncée par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed se poursuit avec de nombreuses exactions selon plusieurs organisations internationales de défense des droits de l’homme. La situation a fait réagir le chef de l’Etat américain Joe Biden qui a appelé les parties prenantes au conflit à un cessez le feu.

Des violations des droits humains « inacceptables »

Hier mercredi 26 mai 2021, le locataire de la Maison Blanche a jugé « inacceptables » les violations des droits humains dans la région du Tigré. « Je suis profondément inquiet de l’escalade de la violence et l’approfondissement des fractures régionales et ethniques dans plusieurs régions de l’Ethiopie » a-t-il laissé entendre dans un communiqué. Joe Biden a par ailleurs condamné les violations des droits de l’homme qui découlent de ce conflit. « Les violations des droits humains à grande échelle qui ont lieu dans le Tigré, notamment des violences sexuelles, sont inacceptables et doivent cesser » a-t-il martelé.

Des centaines de déplacés arrêtés par des soldats

Notons que l’opération militaire au Tigré a dégénéré en un conflit ethnique. Les violences ont eu pour conséquences des déplacements. La gravité de la situation a suscité une grande préoccupation auprès du Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), surtout concernant les centaines d’arrestations de déplacés dans la région. Selon plusieurs témoins et Amnesty International, ces arrestations qui se sont déroulées le mardi ont été effectuées par des soldats éthiopiens et de l’Erythrée.