L’actrice maroco-sénégalaise Halima Gadji a visiblement l’intention de donner un coup de pouce aux talents inconnus dans le milieu du cinéma en Afrique francophone. Pour cela, sa société de production a lancé un casting « ouvert au grand public » pour un court-métrage à Abidjan. L’actrice était visiblement excitée lorsqu’elle a donné l’information sur sa page Facebook.

La société recherche au moins trente personnes

« Hey la famille, ma boite de production @Anzul_official lance un casting ouvert au grand public, pour un court-métrage qui sera produit à Abidjan. Vérifiez que vous remplissez les conditions et lancez-vous ! Bonne chance à tous(tes) » a-t-elle laissé voir. Notons que cet appel à casting recherche principalement des figurants. La société de Halima Gadji recherche au moins trente personnes qui appartiennent toutes à plusieurs ethnies sénégalaises, tout en sachant parler les langues de celles-ci. Elles sont notamment : Wolof, Diola, Sérére, Toucouleur, Peul, Walo-Walo, Lébou, Malinké, Bainouk, Manjaques, Socés.

La date limite fixée au 20 mai

Les personnes pouvant prendre part à ce casting sont en premier lieu, celles âgées de 2 à 19 ans. Ensuite, les jeunes adultes de 20 à 30 ans et les plus âgés (30 à 60 ans). Par ailleurs, l’annonce précise que les candidats doivent envoyer leur jeu d’action qui contient trois émotions à savoir la surprise, la tristesse et la joie. Il s’agit d’une vidéo qui doit également contenir le nom, le prénom, l’âge et le quartier, à envoyer au +225 0140259341, au plus tard le 20 mai prochain.