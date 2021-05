Depuis 42 jours, une ancienne Miss Birmanie a pris les armes afin de lutter contre la junte militaire qui a pris le pouvoir dans son pays, après un coup de force. Htar Htet Htet vis effectivement dans l’un des nombreux territoires contrôlés par une guérilla, où elle apprend à manier les armes. Âgée de 31 ans, elle a décidé de mettre son ancienne vie de côté afin de lutter contre la dictature.

Selon elle, le temps de la riposte est venu. En effet, depuis le coup d’État militaire, 780 personnes ont trouvé la mort à la suite des violents affrontements survenus entre les forces armées et les citoyens. Malgré tout, les manifestations continuent et des milliers de personnes font la grève afin de bloquer et paralyser le pays.

Une ancienne miss Birmanie prend les armes

Ancienne athlète devenue professeure de gymnastique puis miss Birmanie, celle-ci n’était absolument pas prédestinée à la guerre. Pour autant, celle-ci prend son rôle à cœur. Sans avoir révélé avec qui elle combattait, celle-ci ne cesse de poster des images relatant son nouveau quotidien mais également sur ce qui se passe dans son pays.

La junte militaire, dénoncée et acculée

Elle se défend cependant de faire de la politique. Son seul et unique objectif est de renverser ce qu’elle compare à une dictature maléfique. Un parti pris qui suscite l’admiration de ses fans. Toujours sur les réseaux sociaux, la jeune femme reçoit de nombreux messages de soutien de la part de personnes admiratives.