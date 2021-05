Ce vendredi 7 mai, le Guide suprême iranien a profité de la célébration de la «Journée de Jérusalem» célébrée par la République islamique chaque quatrième vendredi du mois de ramadan pour lancer quelques piques à l’endroit d’Israël. Pour l’ayatollah Khamenei, Israël n’est tout simplement pas « un pays mais une base terroriste » qu’il faut combattre. Ce fut une nouvelle occasion pour lui de prédire la chute de l’Etat Hébreux.

“Une base pour le terrorisme”

«Depuis le premier jour (de leur implantation en Palestine alors sous mandat britannique dans la première moitié du XXe siècle, NDLR), les sionistes ont transformé la Palestine occupée en une base pour le terrorisme», a-t-il fait observer lors d’une déclaration télévisée qu’il a faite. «Israël n’est pas un pays, mais une base terroriste contre la nation palestinienne et les autres nations musulmanes. Combattre ce régime despotique, c’est se battre contre l’oppression et le terrorisme et c’est le devoir de chacun», a poursuivi l’ayatollah Khamenei dans déclaration.

Il n’a pas manqué l’occasion de s’attaquer à nouveau à l’accord qu’il y avait eu entre l’ancien président américain et le premier-ministre israélien pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Le document de plusieurs dizaines de pages présenté en janvier 2020 est un ensemble de propositions d’ordres politique et économique censé apporter la paix entre les deux pays. Mais l’accord a tôt fait d’être rejeté par les autorités palestiniennes.

Il s’attaque à l’accord de Trump sur le conflit

«’L’accord du siècle’ qui est un échec et les tentatives de normalisation des relations entre le régime d’occupation (Israël, NDLR) et quelques gouvernements arabes faibles sont de lâches entreprises (de la part de ceux qui y participent) pour échapper au cauchemar (qu’est pour eux) l’unité des musulmans», a déclaré l’ayatollah Khamenei.