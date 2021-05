Les violences entre Israël et la Palestine ont suscité la réaction de plusieurs dirigeants qui ont appelé à fin des hostilités. Pour atteindre cet objectif, les Etats Unis ont multiplié les contacts avec des pays dans la sous-région. Au cours de la journée d’hier dimanche 16 mai 2021, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken s’est entretenu avec plusieurs homologues de ces Etats.

Le secrétaire d’Etat s’est entretenu avec Jean Yves Le Drian

Parmi ceux-ci se trouve cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, ministre qatari des Affaires étrangères. D’après un communiqué, le porte-parole du département d’Etat américain, Ned Price, a fait savoir que les deux ministres ont discuté « des efforts pour ramener le calme en Israël, en Cisjordanie et à Gaza à la lumière de la perte tragique de vies civiles ». La question du conflit entre Israël et la Palestine a par ailleurs été évoquée dans un entretien entre Anthony Blinken et le chef de la diplomatie française Jean Yves Le Drian. Ils ont fait part de « leur inquiétude partagée » mais aussi de « leur engagement avec des partenaires dans la région pour ramener le calme ».

Le secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken s’est également entretenu avec le ministre saoudien des Affaires étrangères Fayçal ben Farhane sur la nécessité d’arriver à une fin des tensions entre Israël et la Palestine. Le communiqué du département a aussi fait mention d’un entretien avec le ministre égyptien Sameh Choukri. A celui-ci, Anthony Blinken a réitéré son appel « à toutes les parties pour faire baisser les tensions et mettre un terme aux violences ».