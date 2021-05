Les Etats-Unis ont fermement condamné les propos tenus par le président truc Recep Tayyip Erdogan ce lundi contre Israël. Par le canal d’un communiqué, la diplomatie américaine a fait remarquer que les propos du président turc étaient «antisémites». Le communiqué signé par Ned Price, du département d’État, a été le moyen pour les Etats-Unis d’appeler l’homme fort d’Ankara à éviter des «remarques incendiaires qui pourraient inciter à encore plus de violence» au Proche-Orient.

“Les Etats-Unis condamnent fermement…”

«Les États-Unis condamnent fermement les récents propos antisémites du président Ergodan à l’égard du peuple juif», a notamment martelé le communiqué de la diplomatie américaine. Cette réaction du département d’Etat américain fait suite aux différentes déclarations qui ont été faites par le président truc Recep Tayyip Erdogan par rapport au conflit entre Israël et la Palestine. Ce dernier qui prend fait et cause pour la Palestine depuis le début de ce conflit dénonçait les frappes israéliennes sur la bande de Gaza occasionnant de morts.

Il déplore le meurtre des enfants

Il déplorait en effet les tirs qui «tuent des enfants âgés de cinq ou six ans». «Il n’y a que sucer le sang qui les assouvit», avait lancé Erdogan à l’endroit de l’Etat Hébreu. Rappelons que le président turc a multiplié les déclarations depuis que les hostilités ont vraiment démarré le 10 mai dernier. Il a notamment appelé le chef de l’Eglise catholique à intervenir dans ce conflit lors d’un échange téléphonique qu’il y a eu entre les deux hommes.