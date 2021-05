Alors qu’incertitude et inquiétude continuent de planer sur l’organisation des jeux olympiques en raison de la pandémie du coronavirus, les laboratoires Pfizer et BioNTech proposent de mettre à disposition des athlètes des doses de leurs vaccins. L’annonce a été faite ce jeudi par le canal d’un communiqué. Selon le document rendu public, les deux laboratoires « se coordonneront avec les comités olympiques à travers le globe » pour organiser la distribution.

L’objectif est de pouvoir administrer aux différents participants de cette compétition internationale qui se tiendra à Tokyo les deux doses avant leur arrivée sur les lieux. Les jeux devraient démarrer normalement le 23 juillet. « En vue de s’assurer que les membres des délégations participantes reçoivent leur deuxième dose avant leur arrivée à Tokyo », les premières doses devraient être acheminées « fin mai où c’est possible », ont fait savoir les laboratoires.

Le président du CIO se réjouit

« Ce don de vaccins est un autre instrument dans la boîte à outils des mesures qui aideront à faire de ces Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo-2020 un évènement sûr et sécurisé pour tous les participants, tout en affichant notre solidarité avec notre hôte, le Japon », a indiqué pour sa part le président du CIO, Thomas Bach. Notons que cette annonce intervient dans un contexte où les appels se multiplient dans le but d’annuler les compétitions.