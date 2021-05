Plusieurs semaines après la tenue de la dernière élection présidentielle aux Etats-Unis, des dizaines d’officiers américains à la retraite remettent en cause la légitimité de l’actuel patron de la Maison-Blanche. Ils ont fait connaître leur position par le canal d’une correspondance qu’ils ont rendue publique ce mardi 11 mai. Pour eux, le dernier scrutin présidentiel était truqué en faveur de Joe Biden.

« Sans élections justes et honnêtes qui reflètent fidèlement la volonté du peuple, notre République constitutionnelle est perdue », ont indiqué ces 120 officiers de l’armée américaine à la retraite. Ils estiment que la police fédérale américaine ainsi que la Cour suprême devraient prendre leurs responsabilités en de pareilles circonstances. Selon la précision qui a été apportée sur les auteurs de cette correspondance, il s’agirait de « chefs militaires à la retraite qui se sont engagés à soutenir et à défendre la Constitution des Etats-Unis contre tous les ennemis, étrangers et nationaux ».

Une situation similaire en France?

Rappelons qu’en France, une situation presque similaire s’est produite récemment. Deux tribunes signées par des militaires déplorent la gouvernance actuelle du pays. La première est en effet signée par des militaires à la retraite alors que la seconde est l’œuvre de certains qui sont encore en activité. « Ces gens qui ont lutté contre tous les ennemis de la France, vous les avez traités de factieux alors que leur seul tort est d’aimer leur pays et de pleurer sa visible déchéance », ont entre autres laissé lire les signataires.