Selon un récent sondage mené par Associated Press en collaboration avec NORC, le président américain Joe Biden jouit à ce jour d’une excellente popularité, en hausse de 2% par rapport à fin mars, à 63%. Dans les faits, 96% des démocrates seraient satisfaits de ses actions, preuve que le début de son mandat se passe plutôt bien.

De même, ce sont 62% des indépendants qui seraient satisfaits du président américain de même que 23% des républicains. Mais plus que ça, ce sont 54% des américains de tous bords, qui seraient optimistes quant à la direction prise par le pays. Le score le plus haut depuis 2017. La sortie de crise sanitaire et le changement de cap politique semble ainsi porter leurs fruits.

Joe Biden gagne en popularité aux USA

Concernant la pandémie, là encore il s’agit d’un véritable plébiscite, avec 71% des sondés qui estiment que le pays tient le bon bout grâce notamment à la politique menée par l’administration en poste. Pour le moment, le seul point noir semble être la question de l’immigration ou « seulement » 48% des sondés soutiennent sa politique.

De nouveaux défis s’annoncent

Pour autant de nouveaux défis s’imposent. Le taux de vaccination, s’il est plutôt haut, semble ralentir. Beaucoup se posent des questions ou semblent encore hésitants. De même, la question du retour au travail se pose, alors que le pays semble sur le point de s’ouvrir à nouveau au monde grâce à ses nombreux efforts mis en place.