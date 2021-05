C’est sous le règne de Boni Yayi que le Médiateur de la République a été créé. L’institution a pour siège une bâtisse coloniale située à l’entrée de la ville de Porto-Novo, à quelques jets de pierres de l’Assemblée nationale. Le premier occupant des lieux fut Albert Tévoèdjrè. Le professeur cèdera ensuite sa place à Joseph Gnonlonfoun qui avait milité au sein de son parti NCC (Notre Cause Commune).

La discrétion de l’institution peut amener à s’interroger sur son utilité. Mais pour Joseph Gnonlonfoun qui cède sa place cette année à Pascal Essou , le Médiateur de la République est tout à fait utile. Et les Béninois le savent puisqu’ils ont recours à l’institution. Pour illustrer ses propos, l’invité de la télévision septentrionale E-télé, a parlé de son expérience. En 2013 par exemple, 215 plaintes ont été reçues selon ses dires. Ce nombre s’est accru au fils des ans. En 2014, les plaintes étaient au nombre de 236. 238 en 2015, 316 en 2016, 473 en 2017 et 557 en 2018.

“9/10 des Béninois savent que c’est nécessaire “

L’année suivante, le bureau du médiateur de la République a enregistré 792 plaintes. Un record. En 2020 à cause de la pandémie du Covid-19, cette courbe ascendante n’a pas été maintenue. Mais cette année 2021, les sollicitations ont repris. 635 plaintes ont déjà été enregistrées informe Joseph Gnonlonfoun. Il n’y a donc aucun doute sur l’utilité de l’institution selon l’homme politique.

« Les populations sentent la nécessité de cette institution. Quand vous n’êtes pas en difficulté avec l’administration, vous avez le sentiment que tout va. Mais ceux qui en ont, savent que c’est nécessaire. On n’est pas amorphe. On est dynamique. On n’est pas dans le mouvement. On est en mouvement et on a le mouvement » a déclaré Joseph Gnonlonfoun sur la télévision de Parakou hier dimanche 16 mai. Il précise par ailleurs que le Médiateur de la République n’est pas « un organe politique. C’est une autorité administrative indépendante. 9/10 des Béninois savent que c’est nécessaire » croit-il savoir.