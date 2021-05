Les médias français ont rapporté ce lundi 3 mai une situation qui s’est produite au sein du Rassemblement National. En effet, un candidat qui s’était affiché dans le cadre des élections régionales a annoncé qu’il se retirait et a également appelé la population à voter contre la formation politique qu’il était censé représenter. Il s’agissait en effet de Kamel Agag-Boudjahlat.

Il avait été présenté quelques jours plus tôt par le président du Rassemblement national en Bourgogne-Franche-Comté, Julien Odoul en tant que tête de liste pour les régionales dans le Territoire de Belfort. Mais contre toute attente, ce dernier a annoncé qu’il se retirait. Selon les explications qu’il a données sur sa décision, son entrée au sein du RN était juste dans le but de faire le buzz. Il voulait par la suite rapporter son expérience dans un livre, selon son explication.

“Je mettais en danger les membres de ma famille”

« Je mettais en danger les membres de ma famille, avec un déferlement de haine, injures et menaces sur les réseaux sociaux », a-t-il poursuivi. Ce qui aura également surpris plus d’un est l’appel qu’il a lancé dans le cadre des prochaines élections régionales qui se tiendront les 20 et 27 juin 2021. Il a formellement appelé à voter« contre le Rassemblement national ».

"J'ai infiltré le Rassemblement National". Kamel Agag-Boudjalat, tête de liste RN dans le Territoire de Belfort aux régionales retire sa candidature. "C'était une stratégie pour encourager au vote (anti RN)" pic.twitter.com/JWGi7xcIF7 — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) May 3, 2021