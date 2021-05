Kobe Bryant était certes, l’un des plus grands basketteurs américains. Mais il était aussi un passionné de philanthropie. Aussi, le joueur de basketball a-t-il mis sur pied ‘’The Kobe and Vanessa Bryant Family Foundation’’ l’une de ses œuvres philanthropiques parmi « les plus percutantes ». Une œuvre caritative crée par Bryant et sa femme pour améliorer la vie des jeunes et de leurs familles. Une fondation que la veuve de la star pilotait seule depuis le décès du joueur. Ce Mardi, la fondation recevait le soutien de l’ancienne première dame américaine, Michelle Obama.

Michelle soutient ‘’Mamba & Mambacita Sports Foundation’’

Ce Mardi, la fondation recevait en Michelle Obama un soutien de taille dans ses actions. C’est via une photo sur Instagram que l’ancienne première dame a dit ses encouragements à Vanessa Bryant dans sa lutte pour perpétuer la mémoire du basketteur et de sa fille, mais aussi pour donner du sens à sa vie depuis la perte de ses deux êtres chers.

« En tant qu’épouse et mère, j’ai beaucoup réfléchi à ce que Vanessa Bryant a vécu cette année. J’ai été touchée de l’entendre parler avec tant de courage et de force (…) à la cérémonie d’intronisation de Kobe au Basketball Hall of Fame, et je suis fière de me joindre à tant d’autres pour bâtir sur l’héritage de Gianna en soutenant la Fondation Mamba & Mambacita Sports » a écrit Mme Obama en légende d’une photo la montrant en sweet-shirt frappé au logo de la fondation.

Kobe Bryant une âme sensible…

Kobe Bryant selon de nombreux proches était conscient et profondément reconnaissant pour la chance qu’il avait eu de pouvoir engranger autant de richesses en faisant ce qu’il aimait le plus, jouer au Basketball. Du coup, la star ne manquait pas, chaque fois que cela lui était possible, de « payer en retour » tous ces fans connus ou inconnus qui avaient besoin d’un peu d’assistance. L’athlète a participé aux initiatives NBA Cares de la ligue, a aidé à construire des maisons et des terrains de basket-ball, a soutenu des programmes parascolaires et bien entendu des initiatives de lutte contre le cancer.

Mais c’est avec la Kobe and Vanessa Bryant Family Foundation (KVBF) que selon la presse américaine, la star a réalisé ses œuvres caritatives les plus percutantes. KVBF principalement s’occupe d’offrir des bourses et gère le Mamba FC, un club de football pour jeunes qui enseigne aux jeunes athlètes « comment devenir des leaders et à s’autodéterminer grâce au sport ». Suite au décès de Bryant et de sa fille, Vanessa Bryant a changé le nom de leur fondation pour la Mamba and Mambacita Sports Foundation, en l’honneur de son époux Kobe et de sa fille Gianna disparus tragiquement.