La Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin) est vent debout contre l’annulation des résultats du Concours d’Aptitude à la Fonction de Conseiller Pédagogique des Enseignements Maternel et Primaire (CAFCP). Dans une publication Facebook qui porte les griffes de son Secrétaire Général Anselme Amoussou, la CSA Bénin exige le rétablissement et la validation des résultats du concours du CAFCP session de 2020, la mise en formation sans délai des lauréats déclarés admis à ce concours et enfin des excuses publiques et le mea culpa des autorités de tutelle pour le préjudice causé.

“Engager toutes les poursuites éventuelles contre les personnes impliquées”

Dans cette même logique « le registre d’inscription au CAFCP actuellement ouvert pour la session de 2021 doit être refermé immédiatement » affirme la Confédération syndicale. En effet, selon les faits exposés par le Secrétaire général de la CSA-Bénin, le Concours d’Aptitude à la Fonction de Conseiller Pédagogique des Enseignements Maternel et Primaire session du 10 octobre 2020 a été annulé le vendredi 08 janvier 2021. Ladite décision en son article 2 instruit l’Inspecteur Général du ministère de tutelle aux fins de poursuivre et d’approfondir les investigations relatives à la fraude non précisée, en vue de situer les responsabilités et d’engager toutes les poursuites éventuelles contre les personnes impliquées.

Mais de janvier jusqu’à mai 2021, aucun coupable n’a encore été désigné. L’opinion publique et les lauréats attendent toujours les conclusions « d’une enquête prétendument diligentée par un Ministre du gouvernement de la rupture » pour identifier des personnes impliquées dans une fraude à un examen. C’est dans cette attente que le « ministre Salimane Karimou décide d’ouvrir un nouveau registre d’inscription au même concours de CAFCP » s’étonne la CSA-Bénin.

“Il n’y a finalement jamais eu fraude“

La Confédération syndicale se demande donc si les auteurs et complice de la supposée fraude sont toujours en position d’organiser à nouveau le même concours frauduleux et pourquoi leur donne-t-on encore l’occasion de « perpétrer encore le même crime, si crime il y a ». Après avoir observé la situation et analysé l’attitude du Ministre et de ses collaborateurs, la CSA-Bénin dit être en mesure d’affirmer « qu’il n’y a finalement jamais eu fraude ou preuve de fraude».

Elle en veut pour preuve l’absence de décision officielle qui confirme l’annulation du concours. En se basant sur le fait que le délai réglementaire d’une probable annulation est largement dépassé, la CSA Bénin exige donc le rétablissement et la validation des résultats du concours du CAFCP session de 2020.