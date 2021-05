Alors que, face à la Corée du Nord, les équipes Biden ont décidé d’opter pour leur propre approche, en ne réitérant pas les politiques menées par Obama et Trump, la situation serait sensiblement différente en ce qui concerne la Chine. Selon un officiel, membre de la Maison-Blanche, l’exécutif aurait opté pour une approche liant les politiques des deux cabinets précédents.

Interrogé mardi, un diplomate en poste à la Maison-Blanche a effectivement affirmé qu’il était intéressant de noter que Joe Biden avait opté pour une toute nouvelle approche concernant la politique menée par Washington à l’encontre de la Chine. Selon Kurt Campbell, l’exécutif semble vouloir tirer le positif des deux dernières stratégies.

Biden opte pour une approche pragmatique face à la Chine

Coordinateur pour les affaires américaines en Inde et dans le Pacifique, ce dernier a confié qu’il voyait du pragmatisme dans les deux approches d’Obama et de Trump. De fait, l’administration Biden a décidé de tout mélanger afin de proposer une stratégie nouvelle et ambitieuse. Dans l’idée, Washington souhaite collaborer avec la Chine en ce qui concerne la question iranienne et la lutte contre le changement climatique.

De nouveaux axes de collaboration

En revanche, de nombreuses questions restent en suspend, notamment en ce qui concerne la politique commerciale et le respect des droits de l’Homme. Biden est effectivement monté au créneau en ce qui concerne la situation au Xinjiang et pourrait bien réclamer des comptes à Pékin, ce qui pourrait tendre encore un peu plus les relations.