Laurent Gbagbo, le premier ancien chef d’État à être jugé à la CPI, et Charles Ble Goude ont été innocentés le 15 janvier suite à la vague de violence après les élections contestées de 2010 en Côte d’Ivoire. Gbagbo et Ble Goude ont été, alors, accusé d’avoir joué un rôle dans “des meurtres, des viols, des persécutions et d’autres violations de droits de l’homme” pendant les violences post-électorales. En mars, la Cour Pénale internationale (CPI) confirmait l’acquittement de l’ancien président ivoirien et désormais Laurent Gbagbo, 75 ans, était libre, après huit années, de rentrer en Côte d’ivoire. Et pour le président du FPI, l’épisode de La Haye n’était à voir que comme un formidable coup de communication !

« La prison…c’est comme deux milliards de franc CFA »

L’ancien président, ce dimanche, partageait sur sa page officielle Facebook, une des pensées dont il était coutumier et qui représentait la particularité de sa rhétorique. « Quand tu mets quelqu’un en prison, tu fais sa publicité. Ils m’ont beaucoup aidé. Quand ils me mettaient en prison, c’est comme s’ils m’avaient donné 2 milliards de francs CFA pour ma publicité » avait écrit en l’occurrence Laurent Gbagbo.

Loin donc pour le président du FPI de se lamenter et de s’appesantir sur toute les années passées en exil en prison, pour lui l‘épisode de La Haye était à voir comme coup de pouce du destin pour asseoir définitivement sa renommée, « quand on sort de la prison, on n’a plus besoin de parler. Les gens te suivent tout simplement » a ajouté en substance Laurent Gbagbo.

Abidjan s’active pour son retour…

En Côte d’Ivoire les partisans de l’ancien président attendent et espèrent impatiemment son retour à Abidjan. C’est vrai que depuis la sortie de Laurent Gbagbo des geôles de La Haye, l’homme politique avait d’abord posé ses pénates en Belgique. Depuis l’homme n’avait eu de cesse d’appeler le régime en place, le régime du Dr Ouattara à lui permettre de rentrer sur Abidjan et à mener les démarches dans ce sens auprès des autorités de La Haye. Sans grand succès.

En novembre 2019, le président Ouattara avait lui également dit ne pas s’opposer à son retour en Côte d’ivoire. Mais alors une condamnation par contumace pour « le pillage de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) à la suite du scrutin contesté » restait pendante. Ce qui signifiait que le président du FPI pouvait être emprisonné à son retour et surtout que cela éliminait d’office sa candidature pour les élections présidentielles de 2020.

Mais ce retour ne s’était pas réalisé, puisque la CPI n’avait levé sa probation qu’en Janvier dernier. Les élections étaient passées, le président Ouattara avait été réélu et désormais Kouadio Konan Bertin, ministre de la réconciliation avait les coudées franches pour organiser le retour de Laurent Gbagbo. En début de mois, le ministre avait confié travaillé ardemment « sur la question » et qu’une date ne serait fixée pour le retour que lorsque « tout serait fin prêt ».